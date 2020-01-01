"أبوس على دماغك".. إسعاد يونس تتدخل لإنهاء أزمة بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان بهاء سلطان، في احتفالية رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك بعد فترة من غيابه عن الجمهور.

ووجهت "إسعاد"، رسالة للمنتج الغنائي نصر محروس، على خلفية أزمتهما، :"نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جاي مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان".

وتابعت: " صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".

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وأضافت: " وحياة السنة الجديدة حرام الصوت ده يقعد في البيت".

ونشب خلافًا بين نصر محروس و بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية وهو ما تسبب في منع سلطان من الغناء والغياب عن جمهوره.