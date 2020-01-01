تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يتبادل الرسائل الرومانسية مع زوجته

تبادل الفنان المصري رامي جمال الرسائل الرومانسية مع ـزوجته "ناريمان" مع بداية العام الجديد وذلك من خلال صورة برفقتها نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".

وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا:"كل سنة وانتي طيبة وجدعة كل سنة وانتي محققة كل احلامك فيا وبيا ربنا يحفظك ويباركلي فيكي.

كما ردت "ناريمان" علي هذة الرسالة من خلال التعليقات علي الصورة قائلة:"كل سنة وانت ناجح ومعايا ومنور حياة كل حبايبك يا اطيب قلب فب الدنيا ربنا يخليك ليا".

وينتظر رامي جمال الان طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من انتاج شركة "نجوم ريكورد".



