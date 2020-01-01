تفاصيل الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس

تصدر المطرب بهاء سلطان، الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في مصر وذلك بعدما ظهر في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

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وخلال الحلقة اشتكى بهاء سلطان من عدم استطاعته انتاج ألبومات غنائية بسبب خلافه مع مالك شركة "فري ميوزيك" نصر محروس.

إسعاد يونس تتضامن مع بهاء سلطان

وخلال الحلقة طالبت إسعاد يونس من نصر محروس أن يتنازل عن القضية ويسمح لسلطان بالغناء وجاء حيث قالت "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش

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قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".



بهاء سلطان يكشف سبب غيابه

ويذكر أنه في يوم ميلاد سلطان في أكتوبر الماضي كتب على حسابه الشخصي "نفسي أرجع اغني زي زمان، لكن القضايا بيني وبين المنتج نصر محروس منتهتش، وهي السبب الرئيسي في غيابي



سبب الخلاف

عن الفن.. لو طرحت أي عمل فني ورفعته على يوتيوب، ممكن المنتج يحذفه بكل سهولة".

وكان نصر محروس الملحن، وصاحب شركة لصناعة الموسيقى، قد أقام دعوى ضد المطرب بهاء سلطان، التي تطالب بإلزامه بتنفيذ عقد إنتاج ثلاثة ألبومات غنائية، ودفع قيمة الشرط الجزائى، وتعويض مادى قدره مليون ونصف المليون دولار، لجلسة 10 ديسمبر، للمستندات.

يذكر أن محروس، أقام الدعوى القضائية رقم 545 لسنة 2015، ذكر خلالها أنه بموجب العقد المبرم بين شركته والمطرب بهاء سلطان، الخاص بإنتاج ثلاثة ألبومات غنائية لا تنتهى مدته إلا بعد الانتهاء منها، وحصوله على كل مستحقاته المالية عن الألبومين الأول والثانى اللذان لم يطرحا بعد فى الأسواق بسبب انشغال المدعى عليه عن تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم حتى يتسنى للشركة تسويقه على النحو الذى يخدم نجاحه فنيًا.