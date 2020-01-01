فى رأس السنة.. "العالمي" حكيم يشعل سماء القاهرة ويحقق إنجازًا غنائيًّا

جمعت ليلة "رأس السنة" بين المطرب العالمي حكيم وجمهوره من مختلف الأعمار، في ثلاث حفلات ليصبح الأكثر تواجدًا بين النجوم العرب في هذه الليلة، كما هو المعتاد من كل عام، وهذا إنجاز لم يستطع غيره تحقيقه، ليواصل التألق والإبداع الفني مع كل محبيه.

وتفاعل الجمهور مع حكيم وظل يغني ويرقص علي أغنياته حتي الساعات الأولي من الصباح، ووصفوا هذه الليلة بـ "ليلة بمبي"، نظرًا لحالة الانسجام الذي كانت بينهم وبين حكيم، وهي إحدي أغنيات ألبومه الجديد، التي يرددها النجوم والجمهور في كل وسائل التواصل الاجتماعي والأفراح والمواصلات

العامة لأنها تعبر عن الفرحة والسعادة والبهجة.



أقيمت الحفلات الثلاثة بأكبر فنادق القاهرة "الفورسيزون، والكونورد، وجي دبليو ماريوت"، وتصدر حكيم قبل أيام تريند "يوتيوب مصر" الأكثر مشاهدة بأغنيات ألبومه الجديد، "الراجل الصح"، الذي طرح منه حتي الآن خمس أغنيات، وهي "سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، الرجل الصح، رقصوني" ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال الفترة المقبلة.



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