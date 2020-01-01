طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته بعنوان رايحين نسهر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب رايحين نسهر من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الباور العالي، وفرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، وألحان وتوزيع ديزل، الباورالعالي.
وكان رمضان أحيا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا في المغرب، وقدم فيه العديد من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وجاء الحفلبأسم أقوى حفل في المغرب، والذي تألق من خلاله رمضان برقصاته الشهيرة ودخلة قوية، تشبه دخلة بات مان، من أعلى الأستيتج إلى الأسفل.
ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح ألبومه الغنائي الأول، حيث يعكف حاليًا على تحضيره مع الشاعر أحمد الشناوى، والموزع رامي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب رايحين نسهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.