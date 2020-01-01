فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب رايحين نسهر

طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته بعنوان رايحين نسهر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب رايحين نسهر من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الباور العالي، وفرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، وألحان وتوزيع ديزل، الباور

العالي.

وكان رمضان أحيا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا في المغرب، وقدم فيه العديد من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وجاء الحفل

بأسم أقوى حفل في المغرب، والذي تألق من خلاله رمضان برقصاته الشهيرة ودخلة قوية، تشبه دخلة بات مان، من أعلى الأستيتج إلى الأسفل.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح ألبومه الغنائي الأول، حيث يعكف حاليًا على تحضيره مع الشاعر أحمد الشناوى، والموزع رامي المصري.

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