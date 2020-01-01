بالصور .. "ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون راس السنة في بالقاهرة الجديدة

أحى نجم ستار أكاديمي الأردني المطرب "ناصر أبو لافي" وفريق "سبايسي ميكس"، حفل رأس السنة الذى أقامه الخبير السياحي مصطفى إسماعيل بجوار مول "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة بحضور جماهيرى ضخم تسبب فى زحام شارع التسعين.

أحيا أولى فقرات الحفل ناصر أبو لافي الذي قدم عدد من أغانيه المميزة بموسيقي الراب منها "هتش ونتش" ،'"هقول فيكي أشعار" ،"موه "، وغيرها من

الأغانى التى تفاعل معها الجمهور.

كان ضمن الحضور اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، واللواء حسام نجيدة مدير إدارة نوادي القوات المسلحة، واللواء أركان حرب علاء مدبولي، و اللواء جمال شاش، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز التجميع الخامس، وكان في استقبالهم الخبير السياحي مصطفي

إسماعيل.

واختتم الحفل فريق "سبايسي ميكس" الي أشعل المزيد من آجواء الإثارة باغني "طبعا يا دلعوا" ،"٣ مرات يوميا" ، "حب طفولتى"، "متملكاك"، "ولاد لذينة"، "درس العربى"، "إشاعات"، "أخرجى منى"، "حرشح نفسي"،" كشكولي"، "عيشها عادى"، "3 مرات" و"الثانوية العامة" .. بالإضافة الى ميدلي لاغاني التسعينيات التي نالت اعجاب الجميع . والحفل من تنظيم الموزع الموسيقي حماده البيلي مؤسس فريق سبايسي ميكس واحد أعضاء الفريق .. وتميز بأجواء الإثارة والابهار وبخاصة اجواء ال fire works الاضخم بالقاهرة الجديدة.

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