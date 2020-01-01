تألق النجم الكبير عمرو دياب في حفل بمناسبة ليلة راس السنة عام 2020 وذلك بأحد فنادق بمدينة الغردقة. وفاجئ الهضبة عمرو دياب بغناء مقطع من اغنيته الجديدة "سهران" من البومه الجديد "انا غير" المقرر طرحها خلال ايام المقبلة. ويشار ان اخر اعمال النجم عمرو دياب أغنية "اول Advertisements يوم في البعد" والتي حققت نسب مشاهدة عالية علي موقع اليويتوب. يوم في البعد" والتي حققت نسب مشاهدة عالية علي موقع اليويتوب. أغنية "اول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. عمرودياب يشعل حفل ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.