حقيقة الصورة المتداولة لمنير وتفاصيل تعرضه لأزمة صحية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الكبير محمد منير، وعلق عليها البعض أنه تم دخوله المستشفى مرة أخرى.

وكانت تلك الصورة المتداولة ترجع إلى عام 2018، عندما تعرض النجم منير لوعكة صحية لأول مرة، وكان منير ظهر من خلالها بعد خضوعه لجراحة في الحالب بسبب حصوات، وبدا الفنان مبتسمًا رغم حالة

التعب الواضحة على وجهه.

ويرجع السبب في تداول تلك الصورة عندما ألغى النجم محمد منير حفله بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، قائلًا: جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا

سويًا بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله ، ونظرًا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال.

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يذكر أن النجم محمد منير طرح مؤخرًا باقة لامعة من ألبومه الجديد، والذي يحمل أسم وطن، ومنها: مهموم، طاق طاقية، لو باقي في عمري، أهل أول، روح، إبعد عينكي عني.