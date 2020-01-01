تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الكبير محمد منير، وعلق عليها البعض أنه تم دخوله المستشفى مرة أخرى.
وكانت تلك الصورة المتداولة ترجع إلى عام 2018، عندما تعرض النجم منير لوعكة صحية لأول مرة، وكان منير ظهر من خلالها بعد خضوعه لجراحة في الحالب بسبب حصوات، وبدا الفنان مبتسمًا رغم حالةالتعب الواضحة على وجهه.
ويرجع السبب في تداول تلك الصورة عندما ألغى النجم محمد منير حفله بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، قائلًا: جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا
يذكر أن النجم محمد منير طرح مؤخرًا باقة لامعة من ألبومه الجديد، والذي يحمل أسم وطن، ومنها: مهموم، طاق طاقية، لو باقي في عمري، أهل أول، روح، إبعد عينكي عني.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة الصورة المتداولة لمنير وتفاصيل تعرضه لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.