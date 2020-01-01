فن ومشاهير

الهضبة يغني سهران لأول مرة في حفل رأس السنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أحيا النجم عمرو دياب حفل رأس السنة والذي شهد حضورَ عددٍ كبيرٍ من نجوم الفن والإعلام، أقيم الحفل في سفاجا بالبحر الأحمر وقد كشف الهضبة عن الأغنية التي انتظرها محبيه وقام بغناء مقطع من أغنية "سهران"

وسط تفاعل جماهيري كبير. 

 

كانت الإعلامية إنجي علي من بين الحضور وقد نشرت عددًا من الفيديوهات الخاصة بالحفل على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وظهر في تلك

Advertisements
الفيديوهات عددٌ من الأغاني التي قام الهضبة بغنائها من بينهم أغنية سهران والتى غناها لأول مرة في حفل رأس السنة. 

 

يذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات تركي آل شيخ ومن ألحان عمرو مصطفي ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية الجديدة كاملة على المنصات الإلكترونية في القريب العاجل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهضبة يغني سهران لأول مرة في حفل رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا