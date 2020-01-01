الهضبة يغني سهران لأول مرة في حفل رأس السنة

أحيا النجم عمرو دياب حفل رأس السنة والذي شهد حضورَ عددٍ كبيرٍ من نجوم الفن والإعلام، أقيم الحفل في سفاجا بالبحر الأحمر وقد كشف الهضبة عن الأغنية التي انتظرها محبيه وقام بغناء مقطع من أغنية "سهران"

وسط تفاعل جماهيري كبير.

كانت الإعلامية إنجي علي من بين الحضور وقد نشرت عددًا من الفيديوهات الخاصة بالحفل على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وظهر في تلك

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الفيديوهات عددٌ من الأغاني التي قام الهضبة بغنائها من بينهم أغنية سهران والتى غناها لأول مرة في حفل رأس السنة.

يذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات تركي آل شيخ ومن ألحان عمرو مصطفي ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية الجديدة كاملة على المنصات الإلكترونية في القريب العاجل.