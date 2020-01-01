فيديو.. إنجي علي تحتفل برأس السنة في حفل عمرو دياب

احتفلت الإعلامية إنجي علي، برأس السنة الجديدة 2020، بحضور حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في منطقة المارينا بخليج "سومة باي" بسفاجا.

نشرت إنجي على مقطع فيديو من حفل "الهضبة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير

"إنستجرام".

يظهر في مقطع الفيديو الفنان عمرو دياب وهو يغني "قدام مرايتها"، وسط تفاعل كبير من الجماهير الموجودة في الحفل.

الجدير بالذكر أن الإعلامية إنجي على قدمت عددًا من الأعمال الفنية كان آخرهم مشاركتها في مسرحية لوكاندة الأوباش والتي تعاونت فيها مع حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، سعد الصغير، أوس أوس وغيرهم والتي تم عرضها خلال موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.