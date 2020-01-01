احتفلت الإعلامية إنجي علي، برأس السنة الجديدة 2020، بحضور حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في منطقة المارينا بخليج "سومة باي" بسفاجا.
نشرت إنجي على مقطع فيديو من حفل "الهضبة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير"إنستجرام".
يظهر في مقطع الفيديو الفنان عمرو دياب وهو يغني "قدام مرايتها"، وسط تفاعل كبير من الجماهير الموجودة في الحفل.
الجدير بالذكر أن الإعلامية إنجي على قدمت عددًا من الأعمال الفنية كان آخرهم مشاركتها في مسرحية لوكاندة الأوباش والتي تعاونت فيها مع حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، سعد الصغير، أوس أوس وغيرهم والتي تم عرضها خلال موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إنجي علي تحتفل برأس السنة في حفل عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.