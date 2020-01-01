بالصورة- إبن ريتا برصونا يدخل المستشفى ليلة رأس السنة لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أدخل إبن الممثلة اللبنانية المعتزلة ​ريتا برصونا​ "أوين" مساء أمس إلى المستشفى بعدما تعرض لإلتواء في يده، ونشرت ريتا مجموعة من الصور لإبنها، وعلقت عليها بأنهم توجهوا إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأميركية حيث يقيمون، وكتبت ريتا على الصور أنهم ودعوا العام 2019 في المستشفى، ولكنهم بعدها عادوا إلى المنزل وإستقبلوا العام 2020.

وكانت ريتا علقت سابقاً على التظاهرات الجارية في لبنان، وكتبت :"كل الشعب اللبناني عّم يدفع تمن تدخل الزعماء وتعنتهم بالتمسك بإبقاء الوضع على ما هو عليه لمصالحهم الشخصية وكمان التدخل الخارجي من كل الجهات عّم بيضر بهالشعب الي مش طالب غير انو يعيش بكرامة وحرية ببلد نضيف مستقل بحالو".

من موقع "الفن" نتمنى عاماً سعيداً للممثلة اللبنانية المعتزلة ريتا برصونا ولكل أفراد أسرتها.

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