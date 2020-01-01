أحمد السقا يكشف عن ترشيحه لأداء شخصية "جيمس بوند"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​أحمد السقا​ عن تلقيه سابقاً عرضاً لتجسيد شخصية "جيمس بوند" في السلسلة الشهيرة، مشيراً إلى أن أحد صناع سلسلة Friday the 13th أطلعه على مقالة كان مرشحا فيها السقا لتجسيد شخصية العميل السري "جيمس بوند"، التي أُريد لها ألا تبقى حكرا على الإنجليز، وتم بالفعل إجراء تصويت حصل فيه على المركز الأول، لكن الدور ذهب لمن كان في المركز الرابع عشر.

وخلال حواره مع الإعلاميتين مها الصغير، ودينا حويدق، في برنامج It’s Showtime على قناة CBC، قال أحمد السقا إنه أكثر الممثلين تصويرا في الخارج بين أبناء جيله، ومن منطلق خبرته وتجاربه، يستطيع القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام الأكشن، وتنفيذ المشاهد الخطرة، يتفوقون على أقرانهم في الخارج.

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