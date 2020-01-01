مادونا تفاجئ الجمهور بإرتدائها الحجاب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت المغنية العالمية ​مادونا​ الجمهور بإرتدائها الحجاب، وجاء ذلك في صورة إلتقطتها لها عدسات كاميرات الباباراتزي في مطار جون كيندي في نيويورك، حيث كانت في طريقها إلى لندن بعد أيام من إلغائها لحفلها الغنائي في ميامي من دون الإعلان عن السبب.

ومن ناحية أخرى، تعيش مادونا حالياً علاقة غرامية مع الراقص في فرقتها أحلى مالك ويليامز، والذي يصغرها بـ36 عاماً، والتي قد تتوّج بالزواج، إذ ان الأخير حصل على موافقة والديه للزواج منها.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد نقلت عن والدي ويليامز في حديث معهما، ان مادونا تخطط بالفعل لمستقبلها مع ابنهما البالغ من العمر 25 عاما، ويعتقد أن الاثنين كانا يتواعدان بالفعل لمدة عام.

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