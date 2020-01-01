ميرنا وليد - بيروت - إختصر دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ أحداث عام 2019 بمقطع فيديو قصير، إستعرضا من خلاله أهم النشاطات والمناسبات التي قاما بها، وذلك على وقع أغنية Clocks لفرقة Coldplay، والتي كانت تعزف على خلفية الفيديو.

وكان لافتاً من ضمن اللقطات التي تضمنها الفيديو الذي تمّ نشره عبر الحساب الخاص بهما على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أثارت إنتباه المتابعين، هي صورة جديدة لم تُرَ من قبل، تمّ التقاطها مؤخرا في إجازة عائلة ساسكس التي تقضيها في كندا، وظهر في الصورة الأمير هاري وهو يحمل ابنه ​آرتشي​ البالغ من العمر 8 أشهر، إذ كان يقف أمام بحيرة خلابة تحوطها الجبال الخضراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وميغان ماركل يختصران 2019 بمقطع فيديو..وصورة لإبنهما تأسر القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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