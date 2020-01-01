تراند اليوم : رامى صبري: أرفض اتهامى بتقليد عمرو دياب

روى الفنان رامي صبري، عن المواقف التي تثير غضبه، وذلك خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي.

حيث تحدث عن الاتهامات التي وجهت له في بدايته الفنية بشأن تقليده للهضبة عمرو دياب ، والتي مازالت مستمرة حتى ذلك الوقت، رغم إثباته بأنهم مختلفان.

وأكد أن تلك الاتهامات من أكثر الأشياء التي جعلته يشعر بالضيق، مُوضحًا أنه يكره تلك الفكرة، ومُشيرُا أن هناك بعض الأشخاص في وقتنا الحالي يزعمون تقليده للفنان عمرو دياب، مُضيفًا :”ده أمر مبحبوش طبعًا، لأن بعتبر إن عمر ما حد بينجح وهو شبه حد”.