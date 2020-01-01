تراند اليوم : قناة art تحتفي بالسينارست ممدوح الليثى فى الذكرى السادسة لرحيله

اذاعت قناة art فيلم قصيرعن مسيرة عملاق الدراما والانتاج فى مصر والعالم العربى السينارست الكبير ممدوح الليثى فى الذكرى السادسة لرحيله والتى توافق اليوم الاربعاء 1 يناير.

وحمل الفيلم اسم ” الرحلة ” فى اشارة الى مسيرة السينارست الراحل والذى اثرى السينما والتليفزيون باجمل واهم الاعمال الفنية الدرامية والسينمائية بالاضافة الى كتابة السيناريو لعلامات السينما المصرية

واشار الفيلم الى ميلاد الليثى ودراسته فى كلية الحقوق والشرطة ، ودرس فى معهد السينما وهو يعتبر من أهم المنتجين والمؤلفين فى مصر والعالم العربى

وواصل الفيلم الحديث عن مسيرة العملاق ممدوح الليثى وبداية انتاجه السينمائية من خلال فيلم الكرنك ، ثم واصل فى الانتاج حتى بلغ رصيه الى اكثر من 70 عمل فنى فى السينما او التليفزيون ومنها فيلم واحد صفر ، والطريق الى ايلات وناصر 56.

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وتابع الفيلم ان ماقدمه الليثى من أعمال تليفزيونية ستظل خالدة فى ذاكرة المشاهد المصرى والعربى ومنها ضمير ابلة حكمت والتعلب ورافت الهجان والمال والبنون وغيرها

وفى مجال السيناريو ذكر الفيلم ان الليثى ابدع فى كتابة عدد كبير من الاعمال السينمائية ومنهم ميرامار والكرنك وثرثرة فوق النيل بالاضافة الى مسلسلات مثل صديق العمر والسندريلا.