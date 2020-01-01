تراند اليوم : نبذة عن ممدوح الليثي في ذكرى رحيله

تحل اليوم الاربعاء 1 يناير الذكرى السادسة لرحيل السينارست والمنتج الكبير ممدوح الليثي، صاحب البصمة الكبرى في الدراما والسينما المصرية ، وله إنجازات كثيرة .. فقد أسس قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري، منتصف السبعينات، والذي تحول لبوابة تفريخ للفنانين، إذ ساعد القطاع في تخريج عددا كبيرا من نجوم الصف الأول دراميا وسينمائيا، علاوة على أن القطاع أنتج عددا كبيرا من روائع الأعمال الدرامية، التي لا تزال تعرض عبر الشاشات حتى اليوم.

وعن التليفزيون المصرى قدم الراحل ممدوح الليثى من اعمال فنية خالدة فى الاذهان وتراث رائع للدراما المصرية ومنها مسلسلات رأفت الهجان وليالى الحلمية وارابيسك وام كلثوم والزينى بركات وبوابة الحلوانى وغيرها

وعن مدينة الانتاج الاعلامى : قام ممدوح الليثى باصطحاب مهندىسى الاستديوهات ، وتم عمل تطوير كبير جدا فى مدينة السينما ، وتغير الوضع بشكل كبير بالاستديوهات وغرف الفنانيين بشكل يليق بكبار الفنانيين وتم وضع اجهزة من المونتاج والتصوير واصحبنا كاميرا حديثة واجهزة مونتاج وجئنا باحدث اجهزة فى كافة المجالات التصوير والصوت والاضاءة والمونتاج والطبع والتحميض وكان هذا لاول مرة يحدث من 20 سنة بمصر

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها الليثي: مسلسل “رأفت الهجان” الذي عرض على ثلاثة أجزاء، بين عامي 1988 و1991، كما أنتج الراحل عددا كبيرا من المسلسلات الدينية، بينها: “القضاء في الإسلام”، وكان يدور حول القضاة في الإسلام في الأزمنة القديمة، وقدم “محمد رسول الله”، و”الكعبة المشرفة”، “وأبي حنيفة النعمان”.

وقد بعض أعمال الدراما العائلية، مثل: “لن أعيش فى جلباب أبي” للراحل نور الشريف، والفنانة الكبيرة عبلة كامل، وحنان ترك ومحمد رياض.

وقدم أيضا “المال والبنون”، بطولة: عبدالله غيث وحمدى غيث، ويوسف شعبان واحمد عبد العزيز وجيهان نصر وفايزة كمال ووائل نور، وحسين فهمي وشرين سيف النصر.

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فى مجال السيناريو

له مجموعة من الأعمال فى مجال كتابة السيناريو وفى مجال العمل التليفزيونى فقد تميز بقدرته البارعة على اختيار موضوعات تتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحيط بالإنسان، كما يتميز بقدرته على المزاوجة بين الواقع والرمز

كتب سيناريو مجموعة من أنجح الأفلام منها:

ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبى أنا، لاشىء يهم، أمرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكنى أتجمل، استقالة عالمة ذرة.

له محاولات مسرحية هى إمبراطورية ميم، عام 1968، إلى جانب مجموعة من المسلسلات للتليفزيون منها: شرف المهنة، المتهم الرابع، لماذا أقتل، بلا شخصية، تاكسى، جريمة الموسم، الكنز.

تعددت إسهاماته في مجال العمل التليفزيونى، ومنها:

– عدد 164 فيلماً درامياً تليفزيونياً.

– عدد 600 فيلم تسجيلى، وما يزيد على 1500 ساعة دراما عبارة عن مسلسلات وسهرات.

الجوائز والأوسمة:

اختارته هيئة الاستعلامات كأحدى الشخصيات البارزة فى الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة.

حصل على العديد من الجوائز عن كتابة سيناريو وإنتاج بعض الأفلام منها:

سيناريو “فيلم السكرية” (من وزارة الثقافة)، عام 1974.

سيناريو “فيلم أميرة حبى أنا” (من وزارة الثقافة)، عام 1975.

سيناريو “فيلم المذنبون” (من وزارة الثقافة)، عام 1976.

إنتاج فيلم “الكرنك”.

سيناريو وحوار فيلم “الكرنك”.

سيناريو وحوار فيلم “ثرثرة فوق النيل”.

سيناريو وحوار فيلم “الحب تحت المطر”.

سيناريو وحوار فيلم “لا شىء يهم”.

سيناريو وحوار فيلم “أميرة حبى أنا”.

سيناريو فيلم “أنا لا أكذب ولكنى أتجمل”.

جائزة الدولة التقديرية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1992.–