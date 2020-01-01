محمود الخطيب يؤدي العمرة على كرسي متحرك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين.

ونُشر صورة لمحمود الخطيب من داخل الحرم المكي، مع أحد الجمهور وهو على كرسي متحرك، ويرتدي ملابس الإحرام، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في الظهر عانى منها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يلبي محمود الخطيب دعوة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لزيارته اليوم في السعودية.

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وكان تركي آي الشيخ، قد قام قبل فترة بزيارة محمود الخطيب، في منزله بعد خضوعه لجراحة الأولى في الإسكندرية.

من ناحية أخرى دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عددًا من رؤساء الأندية بالدوري المصري على رأسهم محمود الخطيب، من أجل حضور حفل الأفضل في عام 2019 التي ستقام في مصر بأحد فنادق الغردقة يوم 7 يناير الجاري.

ووجه الاتحاد الأفريقي الدعوة إلى عمرو جزارين، رئيس نادي الجزيرة، وحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.

وبتعاون كبير من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تم تزيين كافة شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقي والمسابقة بجميع شوارع الغردقة، بجانب تزيين مطار الغردقة بالأعلام وتغيير ديكوراته بالكامل بلافتات الترحيب بضيوف حفل الجائزة العالميين، مع التأكيد على تسهيلات لجميع القادمين من أجل الحفل.