عمليات التجميل تكاد تخفي أنف دانا جبر والجمهور مصدوم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الفنانة السورية دانا جبر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدما نشرت مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها في إنستغرام، تظهر فيه بالشعر الأشقر.

وتعرضت جبر للسخرية بسبب مبالغتها بإجراء عمليات التجميل والتي أثرت على شكل أنفها؛ إذ إن أغلب التعليقات جاءت حول اختفاء أنفها بسبب تصغيره بشكل كبير، فيما قال بعضهم، إن جبر استقبلت العام الجديد من دون أنف.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، معبرين عن استيائهم لمبالغة جبر بهذه العمليات، خاصة وأنها ذات ملامح جميلة وجذابة منذ أن ظهرت على الساحة الفنية، غير أن مبالغتها بالتجميل جعلتها تفقد براءتها وجمالها الطبيعي بحسب المعلقين.

كما تداول متابعون صورا قديمة للفنانة ضمن دورها في مسلسل "باب الحارة" بجزأيه الثالث والرابع؛ إذ حلت بديلة للفنانة تاج حيدر في شخصية "جميلة" ابنة أبو عصام، بالإضافة لصورة في مسلسلات سابقة، مؤكدين أن جمالها الطبيعي كان مميزا.

وركز عدد من المتابعين أن الفنانة تنحدر من عائلة تتمتع بجمال خاص بها، وبهذه العمليات أصبحت نسخة من نجمات أخريات بعيدا عن عائلتها الفنية.

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ولا يعلم الكثيرون أن دانا جبر هي حفيدة الفنان محمود جبر شقيق الفنان ناجي جبر، والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، وهي ابنة شقيقة النجمتين الشهيرتين مرح جبر، وليلى جبر.

وكانت الفنانة مرح جبر خالة دانة من جميلات الجيل القديم حيث كانت فتاة أحلام عدد من الشباب في فترة التسعينيات، وجسدت عددا من أدوار "الفتاة الجميلة" والتي يسعى خلفها الرجال.

وورثت مرح جبر وشقيقتها ليلى موهبة التمثيل من خالتهما الفنانة منى واصف، كما أن لوالدتهما الفنانة هيفاء واصف مشاركات بسيطة في التمثيل، وورثتا أيضا الموهبة من عمهما الفنان الراحل ناجي جبر والشهير بشخصية "أبو عنتر" ولوالدهما الفنان الراحل محمود جبر مشاركات بسيطة في التمثيل.

واتجهت دانا جبر إلى التمثيل على خطى أفراد عائلتها وعرفها الجمهور من خلال عدد من الأدوار لعل أبرزها شخصية جميلة "باب الحارة" في الجزأين الثالث والرابع، وشاركت جبر في عدد من المسلسلات نذكر منها، قلوب صغيرة، صبايا الجزء الثاني، بانتظار الياسمين بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية الناجحة.