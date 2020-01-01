شكرا لقرائتكم خبر عن "دماغى بتعمل بم بم".. كلمات أغنية محمد رمضان "رايحين نسهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن طرح النجم محمد رمضان كليب أحدث أغانيه المصورة فيديو كليب "رايحين نسهر"، والأغنية اقتربت من تحقيق مشاهدات عديدة بلغت نحو ربع مليون في أقل من نصف ساعة بعدما أثار الكليب إعجاب قطاع كبير من عشاق رمضان الذي سبق ونوه عن طرح الأغنية مؤخرًا قبل أن يطرحها اليوم بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020.

محمد رمضان الذي يتعاون خلال كليبه الأخير مع المخرج محمد سامى، نسلط الضوء علي كلمات الأغنية التي تأتي أغلبها ما بين بم بم ويا جماعة خلال هذا التقرير والتي تقول:

صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر

روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب

طلبت عصير ما انا مش بشرب

ما طلعش عصير أنا كده بشرب

شايف عصافير

ودماغى بتعمل بم بم

يا جماعة أنا مش لاقي تليفونى، يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي

يا جماعة سلاحف الننيجا طلبوني

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يا جماعة انا شكلي خربت فوقوني

ولاعة، حد يجيب الولاعة، يا جماعة حد يوطي السماعة

يا جماعة مش عارف ابص في الساعة

بم بم

عقلي اتخدر وشى مزنهر حاسس بحر أنا مضطر إني اشمر

رجلى بتُزك جسمي بيفك

مرة واحدة لاقيت قلبى عمال بيـ بام بام بام

يا جماعة انا شايف كائنات فضائية وعنيا قلبت يابانية ودماغي جواه حرب عالمية

بم بم"

على جانب آخر يصور الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضاني القادم في 2020، وذلك بعدما انتهى بصحبة فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة داخل الديكور الأول للفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك خلال التصوير كل من محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء، وهو العمل الذي يشهد تكرار تعاون رمضان مع المخرج محمد سامي أيضًا في ثاني تجاربهما الدرامية بعد نجاح مسلسل الأسطورة الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه.