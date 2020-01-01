شاهد .. غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها وترقص مع حفيدتيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من إحتفالها بالعام الجديد مع أسرتها .

حيث ظهرت غادة عبد الرازق في الصور داخل منزلها برفقة شقيقتها وإبنتها روتانا وحفيدتيها وبعض أصدقائها .

كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه ابنتها وحفيدتيها وشقيقتها وهم يرقصن على أنغام أحد الأغاني الأجنبية .

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وتفاعل المتابعين بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي توجه لها التهاني بمناسبة العام الجديد .