شاهد .. غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها وترقص مع حفيدتيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من إحتفالها بالعام الجديد مع أسرتها .
حيث ظهرت غادة عبد الرازق في الصور داخل منزلها برفقة شقيقتها وإبنتها روتانا وحفيدتيها وبعض أصدقائها .
كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه ابنتها وحفيدتيها وشقيقتها وهم يرقصن على أنغام أحد الأغاني الأجنبية .
وتفاعل المتابعين بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي توجه لها التهاني بمناسبة العام الجديد .
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