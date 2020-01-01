المحكمة تصدر قرارها بحق الفنان المصري الذي ترك طفليه في الشارع إنتقاما من زوجته

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 05:56 مساءً - قضت محكمة جنح ثان طنطا في محافظة الغربية بمصر معاقبة الفنان الشعبي ​” شادي الأمير ” بالسجن لمدة عامين ودفع كفالة ألف جنيه في القضية المرفوعة ضده من زوجته ” سها السيد ” والتي تتهمه فيها بتبديد قائمة منقولات الزوجية بالإضافة إلى قضية إهمال طفليهما شادي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر يازن وعمره 3 شهور .

كما قررت النيابة إيداع الطفلين في دار العطاء للرعاية الاجتماعية والعمل على رعايتهما بعدما تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها شادي الأمير وسافر إلى الإسكندرية .. قبل أن توافق النيابة العامة على تسليم الطفلين لوالدتهما وأخذ التعهد عليها بحسن رعايتهما .

وتعود تفاصيل قضية إهمال الطفلين إلى شهر نوفمبر الماضي عندما انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للطفلين شادي ويازن وهما جالسين في ” بير السلم ” لشقة والدهما بعد أن قام شادي الأمير بإرسالهم إلى زوجته التي نشبت بينهما خلافات عائلية .. ومع عناد الزوجة قامت بأخذ الطفلين وتركتهما أمام شقته ووضعتهما على قطعة من القماش .

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ورفض شادي الأمير أن يتسلم طفليه اللان ظلا في بير السلم لأيام دون طعام أو شراب حتى تدخلت جارته وأخذت الطفلين لديها في شقتها وقامت برعايتهما حتى قامت بإبلاغ الشرطة .

