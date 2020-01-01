شيرين عبدالوهاب تتبرأ من فيلمها مع أحمد حلمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبرأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، من أول تجربة سينمائية قامت بها في حياتها.

شيرين، قالت خلال لقائها في برنامج mbc trending، والمذاع عبر فضئية mbc 4: “فيلم ميدو مشاكل لا يحسب على ولا يحسب علي أحمد حلمي أيضا لأنه قدم أفضل منه وأتمنى أن أقدم عملا أفضل في السينما”.

وأضافت شيرين قائلة: “أنني أقوم حاليا بالتحضير لفيلم موسيقى وأتمنى أن يشاركني وجه جديد واحد المخرجين نادين لبكي أو محمد شاكر خضير”.

ووجهت شيرين، رسالة للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، قالت فيها إنها مخرجة كبيرة، واستطاعت أن تجعل الجمهور العربي يلتف حول فيلمها “كفر ناحوم”، لكنها تتمنى أن تقوم بإخراج فيلم موسيقي وتكون هي بطلته.

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قصة الفيلم يحكي عن صعود نجم،ولم يتم اختيار بطل الفيلم الذي يشارك شيرين عبدالوهاب.

فيلم “ميدو مشاكل”، تم إنتاجه عام 2003، وهو أول بطولة مطلقة لأحمد حلمي، وأول فيلم تقوم شيرين عبدالوهاب بالتمثيل به، وشارك في بطولته حسن حسني، ورامز جلال، ومحمد لطفي، ونشوى مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وإيناس النجار وعلاء مرسي، وسعيد طرابيك، وعبدالله مشرف.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد علقت على تصريحاتها الأخيرة والتي ردت فيها على هاشتاج “أخرسي ياشيرين”، بعد وصفها منتقدي تصريحها للنساء حول إطاعة الرجال وإرضائهم بـ”العوانس”، قائلة: “الرد كان قاسيًا ولكن أنا مايتقليش اخرسي”.

وأضافت، أنها تعتذر عما بدر منها وجرح شريحة كبيرة من الجمهور، وأنها لا تخجل من الاعتذار.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد والذى من المقرر طرحه في العام الجديد.