هيفاء وهبي تشعل ليل القاهرة بحفل رأس السنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة بفندق فندق فورسيزون نايل بلازا، ويعد هو الحفل الثاني لها خلال أيام.

هيفاء وهبي أطلت على جمهورها بأكثر من إطلالة الأولى بيج قصيرة جدًا وبذيل طويل من الخلف، والثانية بفستان طويل أخضر عاري الكتفين ومشقوق لأعلى الساق.

وظهرت هيفاء بشعرها الأشقر والذي اعتمدته مؤخرًا لمناسبة دورها في فيلم “أشباح أوروبا”، والذي تقوم بتصويره خلال الوقت الحالي مع الفنان أحمد الفيشاوي.

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وأشعلت هيفاء الحفل بعدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها “يا ابن الحلال” ،”رجب” ، “أنا هيفا” .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.

تميز الحفل بأجواء من الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي وأشرف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام ٢٠٢٠ وشارك في إحياء أولي فقراته النجم العالمي حكيم وموسى بالإضافة إلى فقرة استعراضية للراقصة صوفينار.

يذكر أن هيفاء وهبي، تقدم مشاهد أكشن في فيلمها “أشباح أوروبا”، وقالت عن دورها في الفيلم، أكدت أنها لم تخف منه وكانت متحمسة له، قائلة: “حينما أقرر فعل شىء فمعنى ذلك أنني حضّرت نفسي جيداً واستعديت له، والقلق لا يكون له مكان إلا إذا كان الشخص لم يستعد جيدًا للعمل الذى يقدمه، وهذا لم يحدث معي، فقد تدربت كثيراً وأعطيت وقتي للعمل والدور والتحضير له.

”أشباح أوروبا”، بطولة كل من هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وغيرهم.