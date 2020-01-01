مفاجأة تبكي محمد عبده في حفل رأس السنة بالرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل المطرب السعودي الكبير محمد عبده في نوبة بكاء أمام جمهور حفل رأس السنة في الرياض، بعد إذاعة رسالة صوتية من ابنته "نورة"، في مفاجأة لم يعلم بها إلا على المسرح.

وعلى مسرح "محمد عبده" في البوليفارد، أهم مواقع موسم الرياض، الذي يتسع لأكثر من 20 ألف مشاهد، أحيا "فنان العرب" حفلا أسطوريا بمناسبة احتفالات رأس السنة، مساء الثلاثاء، بعنوان "ليلة عراب الطرب".





وأطرب عبده الجمهور في ليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات، قدم خلالها عددا من أشهر أغنياته بدأها بـ"ما هو عادي"، ثم "يا أعذب الحب"، وضمت "عذروب" و"نسيم الجنوبي".

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محمد عبده ولد 12 يونيو/حزيران 1949 بمحافظة الدرب جنوب السعودية، وبدأ مسيرته الفنية عام 1961 وحقق مشواره خلال الكثير من النجاح والتميز، إذ أسهم باختياراته المميزة وأدائه المختلف في تطوير الأغنية السعودية وانتشارها بالعالم العربي، ومن أبرز أعماله: "الأماكن، عالي السكوت، بعلن عليها الحب، مذهلة، أسعد ليالي العمر".



