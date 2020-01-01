فن ومشاهير

مفاجأة تبكي محمد عبده في حفل رأس السنة بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل المطرب السعودي الكبير محمد عبده في نوبة بكاء أمام جمهور حفل رأس السنة في الرياض، بعد إذاعة رسالة صوتية من ابنته "نورة"، في مفاجأة لم يعلم بها إلا على المسرح.

وعلى مسرح "محمد عبده" في البوليفارد، أهم مواقع موسم الرياض، الذي يتسع لأكثر من 20 ألف مشاهد، أحيا "فنان العرب" حفلا أسطوريا بمناسبة احتفالات رأس السنة، مساء الثلاثاء، بعنوان "ليلة عراب الطرب".


وأطرب عبده الجمهور في ليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات، قدم خلالها عددا من أشهر أغنياته بدأها بـ"ما هو عادي"، ثم "يا أعذب الحب"، وضمت "عذروب" و"نسيم الجنوبي".

Advertisements


محمد عبده ولد 12 يونيو/حزيران 1949 بمحافظة الدرب جنوب ، وبدأ مسيرته الفنية عام 1961 وحقق مشواره خلال الكثير من النجاح والتميز، إذ أسهم باختياراته المميزة وأدائه المختلف في تطوير الأغنية السعودية وانتشارها بالعالم العربي، ومن أبرز أعماله: "الأماكن، عالي السكوت، بعلن عليها الحب، مذهلة، أسعد ليالي العمر".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة تبكي محمد عبده في حفل رأس السنة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا