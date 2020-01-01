بالفيديو.. عمرو دياب يغني "سهران" لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ المطرب الكبير عمرو دياب جمهور حفل رأس السنة في مدينة الغردقة المصرية، وقدم أحدث أغانيه بعنوان "سهران"، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأحيا "الهضبة" حفلا ضخما في "مارينا خليج سوما باي"، مساء الثلاثاء، بحضور جماهيري كبير قُدر بالآلاف بجانب عدد من الفنانين أبرزهم نيللي كريم وبشرى ودينا الشربيني والإعلامية المصرية إنجي علي، وظهر خلاله مرتديا بدلة سوداء ورابطة عنق باللون ذاته.

"سهران" واحدة من الأغنيات التي يتضمنها ألبوم دياب الجديد "أنا غير"، كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الدي جي إيهاب.



وطرح المطرب المصري 7 أغنيات حتى الآن من الألبوم الجديد على فترات متباعدة، هي: "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير"، "قدام مرايتها" و"أول يوم في البعد".



