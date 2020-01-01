غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع عائلتها

Jan 01, 2020 احتفلت الممثلة غادة عبد الرازق بعيد رأس السنة بحضور ابنتها روتانا وحفيدتيها وشقيقتها وبعض الأقارب في منزلها. ونشرت “عبد الرازق” مجموعة من الصور من أجواء الاحتفالات عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام. يشار إلى أن غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل عنوان “سلطانة المعز”. يشارك في بطولته شريف منير، نسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.







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