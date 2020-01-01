بالفيديو- “رايحين نسهر” هدية محمد رمضان في بداية العام

Jan 01, 2020
بمناسبة العام الجديد، أهدى الفنان محمد رمضان جمهوره أغنية جديدة بعنوان” رايحين نسهر”.
الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد سامي.
وقد بدأ الكليب بتحقيق ارقاماً مميزاً حيث سجل أكثر من 237 الف مشاهدة خلال ساعات قليلة على قناة “رمضان” الرسمية عبر موقع يوتيوب.
من جهة اخرى، يستكمل محمد رمضان قريباً تصوير مشاهده في مسلسل “البرنس”، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم.
المسلسل تأليف واخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان وآخرون. انتاج شركة “سينرجي”.
نذكر أن محمد رمضان سيحيي مع النجم المغربي سعد لمجرد حفلاً غنائياً ضمن ليالي مهرجان في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 10 كاون الثاني/يناير 2020.
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