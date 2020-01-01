توقف مسلسلي "عزيزة" و"فرحات وشيرين" نهائيا.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ متابعو مسلسلي "عزيزة" و"فرحات وشيرين" في تركيا والوطن العربي بقرار إيقافهما وعدم عرضهما مجددا دون أي نهاية واضحة أو إعلان مسبق.

ويشارك النجمان هاندا أرتشيل وبورا جولسوي في مسلسل "عزيزة"، بينما تعد الفنانة تولغا ساريتاش وزميلها جانسو ديري بطلي ""فرحات وشيرين"، ولهم الأربعة مسيرة مميزة في الدراما التركية، غير أنهم على ما يبدو قد فشلوا في عمليهم الجديدين.

وذكرت صحف تركية أنه رغم وجود قرار مسبق بتغيير كاتبيّ المسلسلين في محاولة لرفع نسبة المشاهدة المتدنية التي حققها العملان خلال الأسابيع الأخيرة، بعد العودة من عطلة نهاية العام، إلا أنه صدر قرار آخر مُفاجئ بإيقاف المسلسلين بعد اتفاق بين فريقَي العملين والقناتين التركيتين اللتين كانتا تعرضانهما عبر شاشتيهما.

وبعد هذا القرار فإن عدد المسلسلات التي توقفت عن العرض منذ بداية 2019 تصبح 19 مسلسلا مختلفا بسبب نظام "الراينتغ" المتبع في الدراما التركية، مطيحا بالعديد من النجوم، أبرزهم كيفانش تاتليتوغ الذي توقف مسلسله "الاصطدام" عند الحلقة الـ 24، وكذلك الفنان أنجين ألتان الذي حطم الأرقام القياسية من خلال "أرطغرل" والذي فاجأ الجميع بتوقف مسلسله "الرصاصة" المدجج بالنجوم عند الحلقة السابعة.

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وتذوق الفنان كنان أميرزالي مرارة إيقاف المسلسلات من خلال توقف مسلسله التاريخي "محمد الفاتح" عند الحلقة السادسة، ومن آخر الأعمال الدرامية التي تمّ إيقافها أيضا بسبب تدني نسب المشاهدة، "الماضي العزيز" 8 حلقات، "قلبي" 17 حلقة، "أبناء الأخوة" 21 حلقة، "الغراب" 24 حلقة، "حكاية عائلة" 20 حلقة، "الغني والفقير 8 حلقات، وغيرها.

في المقابل يحقق مسلسلا "قيامة عثمان" و"ابنة السفير" نجاحا إلى الآن؛ إذ تم عرض 7 حلقات من المسلسل الأول ويحظى بمتابعة قوية في تركيا والوطن العربي، كما يتصدر اسمه منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل حلقة يتم عرضها أسبوعيا، وتحديدا يوم الأربعاء، وهو من بطولة بوراك أوزجفيت.

أما المسلسل الثاني "ابنة السفير" للبطلين أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول، فبعد عرض ثلاث حلقات منه، فإنه هو الآخر يحقق نجاحا كبيرا نظرا لمتابعته الجماهيرية الواسعة في تركيا والوطن العربي أيضا، إذ يُعرض كل يوم اثنين، وتدور أحداثه في إطار رومانسي غامض وحب مستحيل.