أمل حجازي تقود دراجة بصحبة عائلتها

نشرت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعها بعائلتها، وهي تقود دراجة. وعلقت: "قمة السعادة في بساطة العيش"، وظهرت "أمل" في الصور بصحبة زوجها ونجليها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن أمل حجازي أعلنت اعتزال الفن وارتداء الحجاب عام 2018، وبعدها اتجهت لتقديم الأغاني الدينية. Advertisements قد يهمك ايضاً: أمل حجازي تواجه انتقادات كبيرة بسبب فيديو "الحج" تكريم أمل حجازي من إحدى الجهات السعودية بعد أدائها فريضة الحج هذا الموسم

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