"Star wars" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

القاهرة – لايف ستايل احتفظ الجزء الأخير من سلسلة أفلام حرب النجوم " Star Wars: The Rise of Skywalker"، بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 72 مليون دولار. والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز. كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة "Jumanji: The Next Level"، بالمركز الثاني مسجلا 35.3 مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين. وجاء الفيلم الرومانسي الجديد "Little Women"، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. والفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف ومن إخراج جريتا جيروج. Advertisements وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "Frozen 2 " من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Spies in disguise"، في المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار. قد يهمك ايضا: "فروزن 2" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية مطلع الأسبوع "فورد ضد فيرارى" يتصدر إيرادات السينما فى أميركا الشمالية

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