محمد حماقي يطرح كليب "تعرف بحبك ليه"

طرح الفنان محمد حماقي في الساعات الأخيرة، من عام 2019 كليب "تعرف بحبك ليه". أغنية "تعرف بحبك ليه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم. وحققت الأغنية 100 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها. يُذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان راسمك في خيالي، وهو من ألبوم كل يوم من ده وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم. Advertisements قد يهمك ايضاً: سليمان عيد يتحدث عن صورته مع حماقي محمد حماقي يوجة التحية لزوجتة في الحلقة الأخير من برنامج ذا فويس

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