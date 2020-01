تعرف على تفاصيل حفل "مونت كايرو شو" الجمعة المقبل

استقرت فرقة "مونت كايرو شو" على تقديم 25 أغنية من روائع الغناء العربي والغربي بتوزيعات موسيقية جديدة، وعلى طريقة "الأوبرا الكافيه" التي تمزج بين الغناء والأداء التمثيلي، وذلك بأولى حفلاتها يوم الجمعة 3 أكتوبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

قائد الفرقة الملحن والموزع الموسيقي شريف نور، ، قال: "الحفل يقام ضمن مشروع الفرقة؛ إذ نسعى للنهوض بالموسيقى المصرية، وعودة وعي المصريين بموسيقاهم الغنية المتفردة، وكل أغنية نقدمها يتم عزفها يشارك أعضاء الفرقة فيها بالتمثيل البسيط؛ فكل أغنية عبارة عن كليب لايف، مع استخدام الإضاءة والملابس والإكسسوارات والخلفيات السينمائية المتحركة لتجسيد الحالة الخاصة لكل أغنية".

وتابع: "الفرقة أيضا تقدم بعض الأغاني الغربية التي نجحت في فترة ما بين الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات، في فقره بعنوان الشارع الغربي ونوع العرض المقدم يطلق عليه اسم mini musical وهو يقدم، لأول مرة، في مصر والعالم العربي، ويقوم بإخراجه الفنان ماهر زكري".

وعن الأغاني المقرر تقديمها بالحفل، قال شريف نور: "أبجد هوز، أهل المحبة، طاير يا هوا، شط إسكندرية، عشانك يا قمر، بحبك قوي، بحلم معاك، احلى صبح، نور العين، ومن الأغاني الغربيةI LOVE YOU ، JUST THE TOW OF US وأكمل: "بيتهوفن على بالي، بكتب اسمك، يا واد يا تقيل، زوروني، وكذلك SWAY ،SURVIVE، وحلوة يا بلدي".

