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محمد الشرنوبي يختفل برأس السنة مع خطيبته

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نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا تجمعه بخطيبته راندا رياض.

وكتب الشرنوبي: "سنة جديدة مع المرأة الجميلة، وخاتم الخطوبة".

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، فى أجواء عائلية، وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، بمنزل العروس الشهر الماضي.

وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

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