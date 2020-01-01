أحيا الفنان هشام عباس، ضمن احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، حفلا في كايرو فستيفال سيتي، ليلة رأس السنة.
قدم هشام في الحفل باقة من أجمل أغانيه، من مختلف ألبوماته الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني.
وقدمت فرقة Crash Boom Bang مجموعة من أشهر الأغاني التي نالت إعجاب الحضور، وانطلقت الألعاب النارية في عرض مبهر.
قد يهمك ايضاً:
هشام عباس يطرح كليب "الفترة اللي فاتت"
غادة رجب ضيفة هشام عباس ببرنامج شريط كوكتيل
كانت هذه تفاصيل خبر هشام عباس يحتفل بالعام الجديد في كايرو فستيفال مول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.