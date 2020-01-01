هشام عباس يحتفل بالعام الجديد في كايرو فستيفال مول

أحيا الفنان هشام عباس، ضمن احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، حفلا في كايرو فستيفال سيتي، ليلة رأس السنة.

قدم هشام في الحفل باقة من أجمل أغانيه، من مختلف ألبوماته الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني.

وقدمت فرقة Crash Boom Bang مجموعة من أشهر الأغاني التي نالت إعجاب الحضور، وانطلقت الألعاب النارية في عرض مبهر.

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