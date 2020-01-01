ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد زوجها شريف رمزي

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر، حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام، مجموعة صور جمعتها بزوجها وأطفالها.

وكتبت ريهام معلقة على الصور: ‏‏"كل سنة وأنت طيب يا حب حياتي، بجد جعلت عالمي جميل جدًا بوجودك فيه، ولم أكن لأحلم بأب أفضل منك ‏لأبنائي".‏

وتابعت: "أنت تدهشني يوميًا أحبك أكثر مما تتخيل، وعام جديد سعيد على كل الناس".‏

الفنان شريف رمزي من مواليد 1 يناير 1985، وتزوج الفنانة ريهام أيمن في عام 2015.

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