ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد زوجها شريف رمزي

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر، حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام، مجموعة صور جمعتها بزوجها وأطفالها.
وكتبت ريهام معلقة على الصور: "كل سنة وأنت طيب يا حب حياتي، بجد جعلت عالمي جميل جدًا بوجودك فيه، ولم أكن لأحلم بأب أفضل منك لأبنائي".
وتابعت: "أنت تدهشني يوميًا أحبك أكثر مما تتخيل، وعام جديد سعيد على كل الناس".
الفنان شريف رمزي من مواليد 1 يناير 1985، وتزوج الفنانة ريهام أيمن في عام 2015.
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