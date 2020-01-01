رسالة أمير كرارة لتامر حسني بسبب "الفلوس"

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يوجه بها رسالة للفنان تامر حسني.
وكتب كرارة: "مبروك يا تيمو، ربنا يكرمك يا صاحبي دايمًا وناجح ومكسر الدنيا، ومنور السينمات، فيلم الفلوس".
يذكر أن فيلم "الفلوس" عُرض بالسينما في مصر الأربعاء 25 ديسمبر، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي،
وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من: تامر حسني، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام وعدد من الفنانين.
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