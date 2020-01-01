إختتام مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة

أقيم مساء أمس حفل اختتام مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة، حيث شهد حضوراً كبيراً من نجوم الفن الذين أعربوا عن سعادتهم للمشاركة في فعاليات حفل اختتام المهرجان في دورته العاشرة.
وتم خلال الحفل تكريم عدد من النجوم الذين كان من بينهم محمود حافظ، الذي أعرب عن سعادته بهذا التكريم.
كما تم تكريم الفنان الراحل عمر الحريري الذي شارك مع المخرج الراحل في فيلم “الناصر صلاح الدين”.
وحصد الفيلم التسجيلي “صورة في مراية” جائزة الجمهور بعد تذكية لجمة الحكم للفيلم.
وكان للمخرج طوني نبيه كلمة خاصة، فأكد على أن مصر تمتلك كوادر إخراجية قادرة على إكمال مسيرة المخرج الراحل.
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