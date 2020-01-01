شيرين تقدم اعتذارًا لجمهورها عن تصريحاتها في موسم الرياض

أبدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، استيائها من تصريحاتها السابقة خلال موسم الرياض، والتي أثارت غضباً واسعاً تجاهها فيما عرف إعلامياً بـ"أزمة العوانس"، في الوقت الذي وصفت فيه نفسها بأنها ليست كبيرة على الاعتذار.وعبر تصريحات تليفزيونية، قدمت شيرين اعتذاراً واضحاً لجمهورها ومنتقديها، مشيرة إلى أنها تسببت في إيذاء بعض الفتيات بسبب مصطلح "عوانس" دون سبب، ثم وصفت نفسها بنفس اللفظ قائلة " أنا آسفة للناس ولمن تسببت في تجريحهم، وأنا اللي عانس، أنا بعتذر وأن مش كبيرة على الاعتذار، رغم إنني لم أخطئ حينما طالبت النساء بالعناية بالرجال"، وردًا عن أزماتها المتلاحقة بشأن "زلات اللسان" على المسرح بين الحين والآخر، قالت "الوعد بعدم التحدث على المسرح الله أعلم بقي مقدرش أقول".

وعلقت شيرين على زيادة وزنها الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، قائلة "هذا صحيح، لكنه بسبب تناولي لدواء يقوم بتخزين المياه في الجسم، نتيجة العملية الجراحية التي أجريتها مؤخراً"، مضيفة:"أنا في مرحلة بحاول فيها أرجع كل حاجة زي ما كانت". ولم يكن هذا الاعتذار هو الأول من نوعه لشيرين، حيث قدمت أكثر من اعتذار مسبقاً نتيجة الأزمات التي تسببت فيها نتيجة تصريحاتها خلال الحفلات.

ويأتي اعتذار شيرين، بعد موجة من الهجوم الكبير عليها، عقب وصفها لمنتقديها خلال حفلتها بموسم الرياض في نهاية نوفمبر الماضي بأنهن "عوانس"، لتجدد تأكيدها بحب الرجال وأن من ينتقد الرجال "شوية عوانس"، لتصف الرجال بأنهم "عسل". وأصدرت نقابة الموسيقيين في مصر أكثر من مرة قرارًا بوقف شيرين عن العمل، الأمر الذي نتج عنه التسبب في خسائر مادية وتعاقدات لها، بعد اتهامها بإهانة مصر في تصريح لها خلال حفلة بالإمارات، حينما طلب منها أحد الحضور أداء أغنية "مشربتش من نيلها"، لترد "بلاش النيل فيه بلهارسيا".

وعادت شيرين لتجديد الأزمة بتصريحات لها أثناء إحياء حفل في تونس، في المسرح الأثري بقرطاج، حيث قالت أثناء الغناء، "أنا عندي حفلة في تونس"، لتقول أن ابنتها تقول لها "عندك حفلة في بقدونس"، وجاء رد شيرين مازحة على ابنتها، "آه هي خضرا زي البقدونس"، وهو ما أغضب الكثير من التونسيين، كما وصفت نفسها في حفلة قائلة "أنا خسارة في مصر"، لتواجه سيل من البلاغات القضائية المقدمة ضدها. كما شنت هجوما مسبقًا على الفنان الكبير عمرو دياب، الملقب بـ"الهضبة" خلال حفلة زفاف ووصفته بأنه "كبر خلاص"، الأمر الذي يشير إلى تعدد أزمات شيرين بين الحين والآخر.

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