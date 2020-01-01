شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنافس محمد إمام وتامر حسنى فى شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض يوم 10 يناير الجارى فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إخراج محمد حماقى، فى جميع دور العرض السينمائى، حيث تنافس هيفاء النجم تامر حسنى، والذى يعرض له فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأخرون، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى.

كما تدخل هيفاء المنافسة مع النجم محمد إمام بفيلمه "لص بغداد"، المقرر طرحه فى السينمات خلال منتصف شهر يناير الجارى، من إنتاج شكة سينرجى، ويشارك فى بطولته أمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، محمد عبد الرحمن توتة، تأليف تامر ابراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.

وكشفت الجهة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا" عن البرومو الرسمى للعمل الذى يشارك فيه نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء بشكل مختلف ومميز خلال البرومو.

وكشف صناع فيلم "أشباح أوروبا" عن البوستر الأول للعمل الذى يشارك فى بطولته كل النجمة هيفاء وهبى، حيث ظهرت بمفردها على البوستر، والفيلم تدور أحداثه فى إطار أكشن ومطاردات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

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وصور أبطال فيلم "أشباح أوروبا" عدة مشاهد خارجية فى دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل جمعت بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، كما صور فريق العمل عددا من المشاهد داخل القاهرة وضواحيها.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

هيفاء وهبى من المقرر أن تشارك فى موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل "أسود فاتح" وهو اسم مبدئى للعمل، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، ومنهم شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، وأخرون، تـأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج كريم العدل.