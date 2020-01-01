شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..8 بوسترات دعائية لـ "بخط الإيد" قبل عرضه السبت المقبل على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم أحمد رزق ، عن الأفيشات الدعائية للمسلسل، المقرر بدء عرضه يوم 4 يناير المقبل على شاشة قناة dmc، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وتصدر أبطال المسلسل الأفيش الرسمى، ثم تصدر كل بطل بوستر بمفرده، وجمعت الأفيشات كل من أحمد رزق، سوسن بدر، خالد كمال، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، إيمان العاصى.

وكانت قد طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى الدعائى لمسلسل "بخط الإيد" استعدادا لعرضه على قناة DMC ، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه، بجانب بعض المشاهد الرومانسية والكوميدية المعروف بها النجم أحمد رزق .

فى سياق آخر، قرر صناع مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، تأجيل سفر أسرة العمل لمدينة أسوان إلى يوم 9 يناير المقبل بعدما كان مقررًا أن يتجهوا إلى هناك مطلع شهر يناير، حيث فضلت مخرجة العمل شيرين عادل الانتهاء من الديكور الذى يتم التصوير فيه حاليًا قبل السفر إلى أسوان لتصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى تستمر لمدة 5 أيام، وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.



