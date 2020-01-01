شكرا لقرائتكم خبر عن "بم بم بم".. شاهد رقصات محمد رمضان فى كليب "رايحين نسهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر" على "يوتيوب"، وذلك بعد انتهائه من تصويرها مع المخرج محمد سامى الأسبوع الماضى، حيث شهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، وبمجرد طرح الأغنية اقتربت من ربع مليون مشاهدة فى ساعة فقط.

كليب "رايحين نسهر" هو أحدث كليبات محمد رمضان بعد تحقيق أغانيه السابقة نجاحات كبيرة وأرقام مشاهدات ضخمة على موقع يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".

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وأحيا محمد رمضان حفل غنائى فى المغرب، يوم الأحد 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد المجرد لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً "أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وصور محمد رمضان الأيام الماضية عدد من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، ادوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، حيث توقف التصوير حالياً لتغيير الديكورات على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد أسبوعين.