شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب "رايحين نسهر" مع أول أيام العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان كليب جديدا وهو "رايحين نسهر" تزامنا مع العام جديد، وذلك عبر قناته على "يوتيوب"، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة، حيث حقق الكليب أكثر من 15 ألف مشاهدة فى دقائق قليلة فور طرحه.

أغانى رمضان مكنته إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية الأحد الماضى.

وكان رمضان قد شارك منذ عدة أسابيع فى فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب، كما شارك فى مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، الذى ضم عددًا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، وأقيمت داخل المملكة المغربية.

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ويستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلاً: "دبي إحنا جايين"، ليكون الحفل الأول الذى يجمع الثنائي بعدما قدما سويًا أغنية "إنساى" على طريقة الفيديو كليب وحقق نسب عالية على موقع يوتيوب تخطلت 180 مليون مشاهدة.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016 ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.

واحتفل رمضان مؤخرًا، بوصول قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" إلى 2 مليار و300 مليون مشاهدة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتخطي قناته هذا الرقم، قائلا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ2 مليار و300 مليون مشاهدة فى وقت قياسى، ثقة في الله نجاح".