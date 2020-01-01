شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده فى 2020: "اللى فى جمالى تفعل أفعالى ومش عاجبها من شعرها أجيبها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة فيفي عبده جمهورها برأس السنة الجديدة، على طريقتها خاصة، متمنيه العام الجديد أن يكون عام سعيد على الجميع.

وقالت فيفى عبده، فى الفيديو التى نشرته عبر حسابها على تويتر: قائلة "بحبكوا أوي.. أي سوير أي لاف يو، ومن مصر أم الدنيا يا صباح الفل، عايزه أقول لكم ماري كريسماس هابي نيو يير، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب يعود عليكم بكل بركة وكل الخير".

وأضافت فى الفيديو، قائلة:"مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها..." .

Advertisements

تعتبر النجمة الاستعراضية فيفى عبده، من النجمات دائمي التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء بكتابة "بوست" أو نشر مقطع فيديو لها، تتحدث مع معجبيها، أو تنشرمقطع راقص لها، لتحثهم على الشعور بالسعادة وحب الحياة.

وكانت البهجة والمرح التى تبثهما الفنانة فيفى عبده سببًا فى اختيار مجلة "فوج عربية" لها ضمن عددها لشهرنوفمبرالذى كرسته لنجوم الكوميديا والأشخاص الذين يدخلون المرح فى حياتنا، فخصوها بجلسة تصوير مميزة تظهرها باستايل غيرتقليدي وغير معتاد بالنسبة للنجمة.

وقالت المجلة عبرموقعها الإلكترونى إن التحضيرات لجلسة التصويراستغرقت نحو 4 ساعات وظهرت فيه الفنانة بإطلالة كلاسيكية راقية مرتدية فستانًا داكنًا وقبعة ووضعت الفروعلى كتفها فى إطلالة مستوحاة من الأربعينيات.

وأشارت "فوج عربية" إلى إن النجمة القديرة التى قامت ببطولة الكثيرمن الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بالإضافة إلى الكثير من الإستعراضات، تعتقد إنها تستطيع القيام بمختلف أنواع الشخصيات ماعدا دور "الراقصة المنحلة" على الرغم من تأديتها لهذا الدور فى الماضى، كما أشارت "فيفى"، إلى إنها استطاعت أن تجمع بين عملها الفنى والاهتمام بتربية بناتها".