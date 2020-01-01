شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت آيتن عامر بعيد ميلاد زوجها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة آيتن عامر، بعيد ميلاد زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، متمنيه له النجاح و السعادة فى حياته، وشاركت آيتن جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة مع زوجها من الاحتفال، وكتبت على الصورة، قائلة:" كل سنة و انت طيب يا حبيبي و ربنا يحققلك كل اللى تتمناه و اكتر كمان".

وودعت الفنانة آيتن عامر عام 2019 بفيديو جديد على "إنستجرام"، وجه فيه رسالة لعام 2019، فأيتن عامر بخفة دمها المعروفة، وعفويتها التى يحبها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، قامت بالغناء فى الشارع.

ونشرت أيتن فيديو لها وهى فى أحد الشوارع مع صديقتها، وهى تغنى "مشينا صح مش عاجب.. والغلط مش سكتنا.. على إيه بترفع الحاجب .. ابعدى بقى بقى".

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آيتن عامر

وتشارك أيتن فى مسرحية "عطل فنى"، التى ستبدأ بعد 8 أيام فى الرياض، مع كل من هشام ماجد وشيكو وأكرم حسنى، وإخراج أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

كما تشارك أيتن فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تعد أيتن ثالث المنضمين إلى أسرة العمل بعد أحمد مجدى ودياب.

وتواصل أيتن تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.