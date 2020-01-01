شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام أيمن لزوجها شريف رمزى فى عيد ميلاده: لم أكن أحلم بأب لأبنائى أفضل منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت الفنانة ريهام أيمن بعيد ميلاد زوجها الفنان شريف رمزي، موجهة له رسالة رومانسية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور، مصحوبة بتعليق :" عيد ميلاد سعيد لحب لحياتي.. لقد جعلت حياتي جميلة للغاية بوجودك به ولم أكن لأحلم بأب أفضل منك ‏لأبنائى.. أنت تدهشني يوميًا أحبك أكثر مما تتخيل، وعام جديد سعيد على كل الناس".‏



ريهام ايمن

وكشف الفنان شريف رمزى، عن سبب زيارته لفرنسا، موضحاً أنه يبحث عن أفلامنا القديمة لجده ووالده، حيث لديه أفلام يملك حقوقها وليس لديه نسخة صالحة هندسية، حيث كان يتم بعمل نسخة إيداع لكل فيلم ينتج فى مصر، أحدهما فى المركز القومى وأخر فى فرنسا.

وتزوج شريف رمزي زوجته ريهام أيمن ولديه منها طفلين، ولكن شريف رمزى اشترط على ريهام قبل الزواج منها اعتزال الفن وهو ما وافقت عليه دون أى تردد، فقد قررت التفرغ بشكل كامل لحياتها الأسرية.





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شريف رمزى من عائلة فنية، فوالده المنتج الراحل محمد حسن رمزي وجده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزي مؤسس شركة أفلام (النصر) والذي كان اول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية، أما عمته فهي الفنانة المعتزلة هدى رمزي، وجده لوالدته الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

بعد 5 سنوات من ولادته انفصل والداه، وانتقل للعيش في منزل صلاح ذو الفقار الذي كانت علاقته به مميزة جدا ويعتبره مثله الأعلى وقدوته في الحياة، كان شريف طالبا هادئا في المدرسة ولكنه لفت الأنظار اليه بمواهب أخرى متعددة منها الرسم والنحت وبرع أيضا في التمثيل حيث كان حريصا على المشاركة في كل أعمال الفرق المسرحية كما عمد خلال الاجازة الصيفية على بيع كل ما يقوم بصنعه من رسومات وبذلك كان يعول نفسه.