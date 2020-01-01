شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعمال عربية وغربية على طريقة مونت كايرو بالأوبرا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاعمال الغنائية العربية إلى جانب عدد من المؤلفات الغربية بتوزيعات جديدة منها اهل المحبة، أبجد هوز، طاير يا هوا، شط اسكندرية، بحبك اوى، عشانك يا قمر، يا حلو صبح، بحلم معاك، نور العين، بكتب اسمك، زورونى كل سنة مرة، حلوة يا بلدى، سواى وغيرها.

يشار ان فكرة تكوين فريق مونت كايرو تجسدت بعد لقاء ماهر ذكرى مع المايسترو شريف نور بايطاليا والذى حمل الكثير من مشاعر الحنين الى الوطن وتم اختيار الاسم ( قمة القاهرة ) ليؤكد الرسالة المراد تحقيقها الهادفة الى استعادة ذكريات اعمال قامات وعمالقة الفن المصرى فى شكل معاصر .

وفى سياق آخر، وبدعم ومساندة من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة استمرت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال عام 2019 فى رسالتها التنويرية المتمثلة فى تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تعمل على الارتقاء بالذوق العام والتعريف بالتراث الفنى الإنسانى من الإبداعات المحلية والأجنبية الراقية وإتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن انفسهم وجذب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة من الجمهور لتحقيق احد اهداف الوطن لبناء الانسان وتطوير المجتمع ، فمنذ يناير وحتى ديسمبر 2019 تم تقديم 1153 فعالية فنية وثقافية حضرها ما يزيد عن 600 الف مشاهد منها 214 على المسرح الكبير ، 210 على المسرح الصغير ، 133 على مسرح الجمهورية ، 155 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ، 81 علي المسرح المكشوف ، 68 بمسرح أوبرا دمنهور ، 111 بمعهد الموسيقى العربية ، الى جانب 34 بمهرجان الاوبرا الصيفي الذى امتد على مدار شهرى يوليو واغسطس بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ، 42 فى الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء بالإضافة إلى 44 صالون وامسية وندوة ثقافية ، 61 معرضا للفنون التشكيلية منها 30 بقاعة الفنون التشكيلية " صلاح طاهر " ، 31 بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية . Advertisements و فى إطار التبادل الثقافى بين مصر والعديد من الدول الأجنبية تمت استضافة مجموعة من الفرق العالمية منها فرقة كايرو ستيبس ( ألمانيا ) , اوركسترا لياوينيغ السيمفوني ( الصين ) , باليه اساطير تانجو ( الارجنتين) ، عرض كارمن وفيستا فلامنكا لفرقة فلامنكو دي مدريد - عرض فلامنكو اورسولا لوبيز (اسبانيا) , عرض اليس في بلاد العجائب - نجوم البولشوي ومسرح مارينسكي - فرقة باليه دياجالييف ( روسيا ) , فرقة ماثيوس الموسيقية ( فرنسا) , فرقة ألما دي كورداس - روديريجو دي لا كادنيه ( المكسيك) , ريستيال جتيار بيتر تشوليتش (كرواتيا ) , احتفال عيد استقلال جمهورية ارمينيا , منتدي كفافيس الدولي الخامس عشر ( اليونان ) , عازف البيانو افلين جرام ( بلجيكا ) , الاحتفال باليوم الوطنى لسلطنة عمان , ثلاثي مانيلا للموسيقي و الغناء ( الفلبين ) , رباعى الساكسفون - فرقة اوبرا رنج طريق السلام للموسيقي - فرقة اريرانج طريق السلام للموسيقي ( كوريا ) , فرقة كورازون وعازف الاكورديون مارسين فيروستيك ( بولندا ) , الاحتفال بذكري توأمه مدينتي القاهرة و فرانكفورت , حفل توزيع جوائر الرسم " لمحات الهند " ( الهند) , فرقة بارتولوماي بيتمان للموسيقي (النمسا) , فرقة روك آسيا بينكي ماتسوموتو (اليابان) ، عرض نيران جورجيا ( باليه جورجيا الملكي ) , فلامنكو علي خطاب ( مصر – اسبانيا ) , مشروع علي فكرة ( مصر- سويسرا ).

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