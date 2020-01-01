بعد 3 أسابيع بدور العرض..حصيلة إيرادات فيلم الرعب "بيت ست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يتنافس فيلم الرعب "بيت ست"، بدور العرض السينمائي مع عدد من الأفلام، هي "خيال مآتة"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "استدعاء ولي عمرو"، "الفلوس"، "إنت حبيبي وبس". وحقق الفيلم بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي مبلغ 482 ألف 201 جنيه. فيلم "بيت ست" بطولة مصطفى عبدالسلام، مارجو حداد، لبنى ونس، سلمى الديب، طارق عبيد، مروان مسلم، ومن تأليف أيمن العايدي وشادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.

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