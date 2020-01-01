بكت ليلة زفافها ووالدها مصفف شعر شهير .. معلومات عن زوجة السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الإعلامية مها الصغير قوائم الأكثر بحثًا بعد استضافتها زوجها الفنان أحمد السقا، في حلقة الاحتفالات بـ"رأس السنة"، من خلال برنامجها its show time، المذاع على فضائية CBC.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا:

- اسمها مها محمد الصغير، وهي ابنة مصفف الشعر العالمي محمد الصغير.

-تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية.

-تُجيد ركوب الخيل وكانت صديقة لشقيقة السقا.

-تزوجت من الفنان أحمد السقا في 17 نوفمبر 1999.

-طالتهما شائعات انفصال أكثر من مرة.

-أنجبت من السقا "ياسين"، و"حمزة" و"نادية".

-قال عنها السقا في لقاء سابق له مع الإعلامية هالة سرحان، إنها تعاني من السذاجة وتُصدق ما يقُال لها بكل سهولة.

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-ارتدت الحجاب أكثر من مرة وخلعته، وكان آخرها عام 2008.

-اتجهت لمجال تصميم الأزياء، وأنشأت "براند" خاصا باسمها، وارتدت عددا من الفنانات من تصميماتها، مثل ياسمين عبدالعزيز، وغادة عادل، ومنى زكي، ودرة، وحورية فرغلي، وإنجي المقدم.

-شاركت في عدد من عروض الأزياء في مصر وخارجها.

-أكدت أن حفل زفافها كان أشبه بفيلم "عريس من جهة أمنية"، وأنها ظلت تبكي هي ووالدها هذه الليلة.

-في سبتمبر 2018، أطلقت أولى حلقات برنامجها الجديد it's show time، وتعد هذه التجربة هي الأولى لها في مجال الإعلام.

-قالت إن سبب تأخر ظهورها كإعلامية يعود لأسباب شخصية؛ إذ انشغلت بأولادها وزوجها.