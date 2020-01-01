بالفيديو.. محمد رمضان يرقص في كليب "رايحين نسهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، منذ ساعات، أحدث أغانيه "رايحين نسهر".

الأغنية من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا.

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يذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 10 يناير الجاري، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد.

من ناحية أخرى، يستأنف محمد رمضان خلال الفترة القادمة، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، ويشاركه البطولة نور، روجينا، ومن إخراج محمد سامي.